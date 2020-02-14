Испытания перспективной торпеды завершились в России

14.02.2020, 8:51, Новости дня

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) завершила госиспытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сообщил генеральный директор корпорации Борис Обносов.

«Закончили в этом году госиспытания перспективной торпеды, корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов, сейчас на них оформляется документация», – передает РИА «Новости» слова Обносова.

Он сообщил, что в прошлом году корпорация поставила Вооруженным силам РФ противокорабельные ракеты «Оникс», а также в различные военные округа были поставлены береговые комплексы «Бастион», вооруженные этими «Ониксами».

Обносов также рассказал, что в ходе визита президента страны Владимира Путина в технополис «Эра» в 2019 году он ответил на вопросы главы государства, в частности, по теме «Циркон».

 «Заверили его, что по всем отрабатываемым нами темам, в том числе и по этой, всё идет в соответствии с графиками. Конечно, сегодня у всех на слуху работы, озвученные президентом страны. Но любая другая тема, которой мы занимаемся, требует также больших усилий. Мы уделяем самое пристальное внимание каждой, без исключения», – сказал Обносов.

Он отметил, что достаточно активно и плодотворно происходит взаимодействие с фирмой «Сухого».

«Практически ежемесячно проходит согласование наших текущих планов по вооружению Су-57», – сказал он.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что история с якобы случайной «засветкой» планов нового секретного вида ядерного оружия – подводной автономной (то есть не управляемой человеком) торпеды проекта «Статус-6» перепахала западный мир и стала чуть ли не главной новостью на несколько дней. 



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Испытания перспективной торпеды завершились в России

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