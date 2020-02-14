Мнение: Ближневосточная телега

14.02.2020, 8:50, Разное

Наш ближневосточный оперативный штаб.

@rybar — "Рыбарь"

@abbasdjuma — Аббас Джума

@boris_rozhin — какой-то севастополец

@russ_orientalist — Русский ориенталист

@qashqul — "Война и эпилепсия"

Снимал канал "Повестка дня в Турции" @turkeyabout

Еще ряд лиц технично избежали засвета.

PS. Вчера с писаниной особо не сложилось, было много встреч, ну а вечером душевно посидели с авторами военных телеграм-каналов посвященных событиям на Ближнем Востоке. С некоторыми знался ранее, с некоторыми развиртуализировались.

В целом, было очень интересно — всегда приятно общаться с умными людьми, общение с которыми обогащает знаниями и пониманиями некоторых тонких процессов.