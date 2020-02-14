Мнение: Ближневосточная телега

14.02.2020, 8:50, Разное

Наш ближневосточный оперативный штаб.

@rybar — "Рыбарь"
@abbasdjuma — Аббас Джума
@boris_rozhin — какой-то севастополец
@russ_orientalist — Русский ориенталист
@qashqul — "Война и эпилепсия"

Снимал канал "Повестка дня в Турции" @turkeyabout
Еще ряд лиц технично избежали засвета.

PS. Вчера с писаниной особо не сложилось, было много встреч, ну а вечером душевно посидели с авторами военных телеграм-каналов посвященных событиям на Ближнем Востоке. С некоторыми знался ранее, с некоторыми развиртуализировались.
В целом, было очень интересно — всегда приятно общаться с умными людьми, общение с которыми обогащает знаниями и пониманиями некоторых тонких процессов.

Источник: Colonel Cassad



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Мнение: Ближневосточная телега

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