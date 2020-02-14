Стало известно о десятках российских проектов по гиперзвуку

14.02.2020, 8:44, Новости дня

Тема гиперзвука является перспективным направлением и объединяет в РФ несколько десятков проектов, сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов.

«Мы объединяем усилия ВПК «НПО машиностроения», ЦАГИ, ЦИАМ, академических институтов и многих организаций. Эта тема объединяет несколько десятков проектов», – приводит его слова РИА «Новости».

«И хотя на сегодня задачи создавать межведомственный центр по развитию гиперзвука не стоит, думаю, она будет поставлена в ближайшее время», – считает гендиректор КТРВ.

Результаты работы, по его словам, в ближайшее время будут представлены на закрытых выставках.

Обносов сообщил также, что многие российские ракеты обладают искусственным интеллектом. «Когда ракета летит несколько часов, определяя курс и распознавая цель – это ли не искусственный интеллект?» – сказал он, не уточнив, о каких ракетах идет речь. Он отметил, что на стратегических изделиях искусственный интеллект уже имеется, «теперь пришло время и для тактического ракетного вооружения».

Россия занимает лидирующие позиции в сфере создания гиперзвукового оружия. Президент Владимир Путин подчеркивал, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме нашей страны.

В США признавали, что не обладают ПРО, способной защитить от гиперзвуковых ракет.