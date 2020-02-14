За сутки жертвами коронавируса в Китае стал 121 человек

14.02.2020, 8:42, Новости дня

По состоянию на 24.00 13 февраля в Китае жертвами нового коронавируса стали 1488 человек. Об этом сообщает Национальный комитет по здравоохранению.

За сутки в стране умер 121 заболевший. Число подтвержденных случаев заражения достигло 63851.

В целом излечились и выписались из больниц уже 6723 человека. 10204 заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Число инфицированных в Гонконге, Макао и Тайване составляет 81. Из них пятеро вылечились, один человек умер.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Подтвержденных случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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За сутки жертвами коронавируса в Китае стал 121 человек

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