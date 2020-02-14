Цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях по коронавирусу

14.02.2020, 8:37, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром показывают слабую динамику, поскольку трейдеры продолжают оценивать информацию о распространении коронавируса.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,05% – до 56,31 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06%, составив 51,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Ситуация вокруг коронавируса COVID-2019, скорости его распространения и его влияния на темпы экономического роста в Китае и в мире остается в центре внимания мировых рынков. Ранее на этой неделе появились данные о снижении числа новых случаев заболевания, но в четверг скорость распространения резко выросла после введения новой методики диагностирования. На этом фоне на рынках сохраняется повышенная волатильность.



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Цены на нефть изменились разнонаправленно на новостях по коронавирусу

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