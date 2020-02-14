Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить давление за 15 минут

14.02.2020, 8:37, Новости дня

Три небольших изменения в образе жизни способны предотвратить порядка 50% случаев развития инсультов и сердечных приступов, связанных с высоким кровяным давлением, сообщил директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле.

Холле пояснил, что даже слегка повышенное давление негативно влияет на сердце и сосуды, повреждая их, передает «Российская газета».

«Сердечная мышца вынуждена постоянно бороться с высоким давлением, поэтому она быстро изнашивается», – предупредил он.

Основные причины повышенного давления – избыточный вес, отсутствие физических нагрузок и неправильное питание.

«Между тем, ежедневная 15-минутная прогулка на свежем воздухе может снизить артериальное давление на 5-8 мм рт. ст. Другой способ справиться с повышенным давлением – сократить количество колбасы и хлеба в рационе, заменив их разнообразными овощами», – отметил кардиолог.

Третья мера для нормализации давления – похудение. Каждый потерянный килограмм (при избыточной массе тела) снижает нагрузку на сердце и сосуды.

Ранее кардиолог развеял мифы о фитнес-браслетах.



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Кардиолог рассказал, как без лекарств снизить давление за 15 минут

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