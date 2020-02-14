США обвиняют Huawei в краже коммерческой тайны и помощи Ирану

14.02.2020, 8:30, Новости дня

Власти США обвинили китайскую компанию Huawei в краже коммерческой тайны и в помощи Ирану в слежке за протестующими, сообщает Reuters.

Huawei Technologies Co обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческой тайны у шести технологических компаний США и нарушении закона о рэкете, обычно используемого для борьбы с организованной преступностью. Новые обвинения в краже коммерческой тайны касаются исходного кода интернет-маршрутизатора, технологии сотовой антенны и робототехники.

В обвинительном заключении также содержатся новые утверждения о бизнесе Huawei со странами, в отношении которых введены санкции. В частности, в нем говорится, что Huawei установила в Иране оборудование, которое использовалось для наблюдения, идентификации и задержания протестующих во время антиправительственных демонстраций в Тегеране в 2009 году.

Кроме того, в обвинительном заключении говорится, что Huawei представляла банкам ложную информацию о том, что у нее не было операций в Северной Корее.

Обвинительное заключение является "частью попытки нанести непоправимый ущерб репутации Huawei и ее бизнесу по причинам, связанным с конкуренцией, а не с правоприменительной практикой", говорится в заявлении китайской компании.

Huawei — крупнейший в мире производитель телекоммуникационного оборудования. США подозревают, что правительство КНР может использовать компанию для скрытого шпионажа. Однако Пекин и Huawei отрицают эти обвинения.

В мае прошлого года Министерство торговли США решило внести Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности приобретать сервисы и комплектующие у американских компаний.