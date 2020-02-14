Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

14.02.2020, 8:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов. Он подозревается в незаконной выдаче разрешения на строительство возле Байкала.

Как сообщает РИА Новости, земельные участки в водоохранной зоне купили граждане Китая, чтобы построить там гостиницы. Росприроднадзор и прокуратура провели проверки, по итогам которых было возбуждено уголовное дело о превышении главой муниципалитета полномочий.

Также была проверена законность строительства развлекательного центра на берегу Байкала. Суд принял решение о его сносе, так как он расположен в центральной экологической зоне Байкала.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Задержан чиновник, разрешивший построить отели на берегу Байкала

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.01 / Губернатор Подмосковья рекомендовал помиловать Иссахар

17.01 / Российских футболистов заподозрили в ставках на матчи своих клубов

07.02 / В уссурийской школе учитель объясняла правила на примере матерных слов

22.01 / В квартире в Днепре произошел взрыв, пострадало два человека

10.01 / В провинции Идлиб начал действовать режим прекращения огня

01.01 / В Гонконге на Новый год устроили многотысячную акцию протеста

19.12 / Московская биржа открылась снижением

04.01 / Возобновлена прокачка российской нефти на белорусские НПЗ

11.01 / Рухани принес извинения Зеленскому за сбитый «Боинг»

29.01 / Der Spiegel — Германия свернула многомиллионный проект собственного дрона-разведчика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика