Мужчина ранил ножом трех членов семьи в Москве

14.02.2020, 8:26, Новости дня

Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на трех человек в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Около 6.40 на номер «02» поступила информация о ножевом ранении трех человек по адресу Ленинский проспект, 74 к1», – передает РИА «Новости» слова источника.

По его словам, полицейские задержали мужчину. В 7.30 пострадавших осмотрели медики. Их состояние уточняется.

В полиции добавили, что задержанный нанес ножевые ранения своей маме, бабушке и дедушке.

В четверг в драке у ТЦ в центре Москвы получили ранения двое мужчин.



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Мужчина ранил ножом трех членов семьи в Москве

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