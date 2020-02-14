«Ток пускали в ноги и живот». Задержанного в Чите свидетеля Иеговы вывезли в лес и пытали электрошокером

14.02.2020, 8:24, Новости дня

10 февраля в Чите и ее окрестностях прошли массовые обыски в домах «Свидетелей Иеговы». Трех человек задержали сразу после обыска, а к четвертому — Вадиму Куценко — пришли ночью. Его бросили в «буханку», отвезли в лес и пытали электрошокером, чтобы выбить признательные показания. Сколько это продолжалось он не помнит. После этого Куценко доставили к следователю. Об этом рассказал The Insider адвокат Артур Ганин.

Вадима Александровича задержали поздно вечером, в 23 часа по местному времени. В этот время он был в квартире у тещи. Во время опроса Вадим Александрович сообщил мне, что его отвезли в лес в машине УАЗ «буханка» и в ней начали пытать. Применяли удушающий прием и в этом момент пускали ток электрошокером. Ток пускали в ноги и живот. Били по лицу и шейному отделу позвоночника. У Вадима Александровича травма шейного отдела, он об этом им сразу сказал и попросил туда не бить. Из-за этой травмы его даже комиссовали, поэтому у него «белый» военный билет.

Его вывели из машины и пинали. Угрожали, что сделают все возможное, чтобы его на зоне «опустили», говорили грубости и оскорбления. От него пытались добиться признательных показаний и заставить его взять всю вину на себя. Когда поняли, что он крепкий и не сломается, повезли к следователю. Там он сообщил о пытках, но следователь не отреагировала должным образом и отправила его вместе с этими же сотрудниками в ИВС. Ранее в кабинете эти сотрудники сообщили, что служат в Росгвардии. То есть по факту его второй раз могли повезти в лес и продолжить издеваться над ним. Сегодня будут поданы жалобы и обращения.

Остальным задержанным угрожали. Одному сказали так: «Твою жену будут насиловать, а мы все это запишем на видео и покажем тебе».

Они подверглись этому только потому, что являются свидетелями Иеговы.