Энрике Иглесиас впервые показал общественности своего новорожденного ребенка

14.02.2020, 8:21, Разное

Известный певец Энрике Иглесиас показал общественности фотографию новорождённого ребёнка. Поклонники поздравили артиста и его возлюбленную Анну Курникову с пополнением в их семье.

Роды состоялись ещё 30 января, но поделиться радостной новостью Энрике Иглесиас со своими поклонниками решил только сейчас. В социальной сети появилась фотография, на которой исполнитель держит новорождённого на руках. При этом в комментариях написана памятная дата и слова «Моё солнышко». Таким образом имя и пол ребёнка пока остаются не известными. Аналогичная ситуация и у бывшей теннисистки Анны Курниковой, которая тоже не стала раскрывать интересующие многих подробности.

Поклонники Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой начали активно поздравлять пару с пополнением в их семье. Новорождённый стал для пары третьим ребёнком. Они воспитывают близнецов Николаса и Люси.