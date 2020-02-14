Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы

14.02.2020, 8:21, Разное

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы 18 тысяч рублей. Актриса вынуждена помогать родительнице, поэтому не позволяет себе дорогие вещи.
Однако высказывание не соответствует аутфиту знаменитости, который она представила на вечеринке, посвященной выходу ежегодного престижного списка мужского журнала GQ «100 самых стильных мужчин». На торжестве собравшиеся демонстрировали наряды и акссесуары от ведущих мировых брендов, и среди них Екатерина Варнава не выглядела «белой вороной». Гости вечера увидели на ней дизайнерские туфли, цена которых составляет 91 тысячу рублей. Эксклюзивный браслет от Яны Расковаловой, украшавший звезду отечественного юмора, так и «не раскрыл» свою стоимость. Узнать её можно было только после специального запроса.

Рассказывая о своей любви к вещам Prada, Варнава сделала оговорку, что очень редко позволяет себе надевать брендовые вещи. Очевидно, в этот раз она сделала исключение.



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Екатерина Варнава пожаловалась на маленькую пенсию своей мамы

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