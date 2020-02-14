Технологии: Xiaomi представила роутер AX3600 с поддержкой Wi-Fi 6

14.02.2020, 8:21, Разное

13 февраля, технологический гигант Xiaomi презентовал в Китае новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Кроме того, в ходе мероприятия были представлены аксессуары для инновационных устройств производителя и роутер AX3600 с поддержкой Wi-Fi 6.
Флагманы Xiaomi получили ожидаемую поддержку Wi-Fi 6, в связи с чем, вероятно, и был разработан собственный маршрутизатор AX3600, который сделает данную функцию смартфонов полезнее. Внешне роутер имеет «строгий» вид с тёмным цветом корпуса и 7 антеннами, способными обеспечить качественное и бесперебойное соединение. Выделенная антенна поддерживает AIoT, что делает менее сложным управление подключаемыми гаджетами. Благодаря технологии OFDMA маршрутизатор может автоматически обнаружить новое устройство и настроит сеть «в один щелчок». Основой роутера выступает корпоративная платформа от Qualcomm, использующая чип IPQ8071 с 512 Мб оперативной памяти, четырьмя ядрами ARM Cortex A53 с тактовой частотой в 1 ГГц.

Роутер AX3600 от Xiaomi поддерживает работу в диапазонах Wi-Fi 6 в 5 и 2,4 ГГц, а технология MU-MIMO позволяет достигать максимальной скорости соединения около 2,97 Мбит/сек. Заявленная цена маршрутизатора в Китае – около 600 юаней, или 86 долларов.



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Технологии: Xiaomi представила роутер AX3600 с поддержкой Wi-Fi 6

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