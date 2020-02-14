При минометном обстреле в Мьянме пострадали более 20 детей

14.02.2020, 8:19, Новости дня

В результате минометного обстрела школы на севере мьянманского штата Ракхайн, где ведутся боевые действия между армией Мьянмы и повстанцами, ранения получил 21 ребенок, информирует интернет-портал Mizzima.

Школа, в которой пострадали дети, расположена в районе Бутидаунг, в непосредственной близости от зоны боевых действий. Какая из сторон конфликта обстреляла учебное заведение, пока не известно, передает РИА «Новости».

На севере штата Ракхайн вооруженные силы Мьянмы ведут боевые действия против повстанческой «Араканской Армии», вооруженной группировки араканцев, родственного титульной нации Мьянмы, бирманцам, народа. Араканцы, в отличие от также проживающих в Ракхайне этнических бенгальцев-мусульман (самоназвание «рохинджа»), исповедуют буддизм, как и большинство жителей Мьянмы. «Араканская Армия» заявляет, что ведет борьбу за более широкую автономию штата Ракхайн.

Эскалация боевых действий на севере Ракхайна началась в январе 2019 года. За время конфликта погибли десятки гражданских лиц, сотни получили ранения. Более 100 тыс. человек в течение последнего года были вынуждены покинуть свои дома, расположенные в зоне боевых действий.



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При минометном обстреле в Мьянме пострадали более 20 детей

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