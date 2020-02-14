Мнение: О феноменальных плодах одной русофобской политики

14.02.2020, 8:14, Разное

Давно известно, что русские медленно запрягают, но быстро едут. По некоторым данным, это ещё «железный канцлер» Отто фон Бисмарк знал, хотя и сейчас находятся желающие проверить его слова. И в итоге начинают страдать: дразнить русского – всё равно, что будить спящего медведя.

Теперь медведь проснулся…

По результатам исследования «Левада-центра» и украинских социологов, отношение россиян к Украине вновь ухудшилось. Хотя ещё недавно ничто не предвещало. Буквально в сентябре 2019 года было зафиксировано рекордное в «посткрымский» период улучшение отношения россиян к Украине: 56% опрошенных тогда заявили, что хорошо относятся к соседней стране и только 31% — плохо. Но за последние четыре месяца доля респондентов с хорошим отношением к Украине резко упала: в январе их стало 42%, тогда как 47% респондентов теперь относятся к соседней стране плохо или очень плохо.

Это, конечно, не катастрофа: бывало и хуже, когда Соловьёв и Киселёв работали с огоньком. Но всё равно неприятно для тех, кто надеялись на какую-то нормализацию двусторонних отношений.

Что могло повлиять на эти перемены?

По мнению самих социологов, летом прошлого года россияне выдали своего рода кредит доверия новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому в надежде, что тот найдёт способ как-то поладить с Москвой. Теперь эффект новизны от прихода во власть «слуги народа» прошёл, а проблемы остались – и объективные, и субъективные.

Однако с такой позицией научного сообщества категорически не согласен один влиятельный респондент. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Песков, это закономерный результат того, что «русофобия возведена — по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет — буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине». Мол, дорогие соседи, за что боролись, на то и напоролись: сами виноваты. И вообще, «даже при изменении основ этой русофобской политики потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных», витиевато заключил Рупор Кремля.

Однако, тут возникает резонный вопрос: а есть ли она, эта самая русофобия в стране, столица которой до сих пор неофициально называется Матерью городов русских?

Любой наслушавшийся соловьиных трелей неизбежно ответит на этот вопрос утвердительно, помянув и законы о языке, и «москаляку на гіляку», и бандеровцев – якобы симптомы ненависти как раз исключительно к русским. При этом никого не смущает, что почти каждый пятый гражданин Украины – русский по национальности (хотя и украинец по самосознанию). И русские, русскоговорящие, не чувствуют себя в опасности ни в Харькове, ни в Киеве, ни во Львове.

Кстати сказать, рефрен про «москаляку» имеет совсем не русофобское происхождение. Он взят из едкого четверостишия, написанного безвестным украинским иммигрантом:

«На словя’н вести атаку

в #США придумали давно:

москаляку на гіляку,

а потім хохла в г@вно!».

Да и слово москаль в украинском языке имеет вполне определённый смысл, вовсе не унижающий национальную гордость великороссов.

Но, быть может, под русофобией Кремль понимает сегодня фобию не по национальному, а по страновому принципу, как ненависть к гражданам России вообще, независимо от их национальности? Но 1,5-2,5 млн россиян ежегодно вполне свободно ступают на украинскую землю, и если ведут себя там, как нормальные туристы, не испытывают страха перед с местным населением. Радушие украинцев никуда не делось. А реальные проблемы огребают разве что добровольцы призывного возраста, проводящие «отпуска» в непризнанных республиках.

Собственно, и украинские заробитчане особых проблем с россиянами не испытывают на территории РФ. На уровне простых людей нет особых трений и столкновений, конфликтов и войн, не говоря уже о фобиях.

Так что, быть может, имеет смысл поискать русофобию не у соседа, а в Останкино или даже в Кремле? И разве не видно по реальной политике нынешних властей, что именно они по-настоящему не любят и, возможно, опасаются своих же сограждан?