Экс-прокурор в Северной Осетии признался в убийстве жены

14.02.2020, 8:12, Новости дня

Бывший прокурор из Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на дачном участке трупа его гражданской супруги Ирины Боженко.

По предварительным данным, между Чельдиевым и Ириной Боженко, которая была объявлена пропавшей без вести около полутора месяцев назад, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей удар по голове. Спрятать тело погибшей бывший прокурор решил в мусоре на территории своего участка, передает Рен ТВ.

Как сообщают местные СМИ, Ирина Боженко ушла из дома в селе Кобань Пригородного района 4 января и с тех пор не выходила на связь.

Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.

В пятницу, 14 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Экс-прокурор в Северной Осетии признался в убийстве жены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.12 / «Пусть лучше ваши жены говорят вам спасибо»: Путин выкрутился по щекотливой теме

18.12 / В МВД создали группу по пресечению правонарушений наркополицейскими

02.12 / Россия начала поставки газа в Китай по «Силе Сибири»

30.01 / В Башкирии полицейские продавали данные об умерших

13.01 / Назван единственный эффективный способ борьбы с зимней хандрой

01.01 / СМИ и соцсети опубликовали фото Шуфрича с убитым носорогом. Политик утверждает, что все законно

27.12 / Названы регионы, куда россияне чаще всего переезжают в поисках работы

06.02 / Кокусы в Айове: Буттиджич лидирует, опережая Сандерса на долю процента

24.01 / В годовщину обстрелов Мариуполя США призвали РФ вывести войска и обеспечить прекращение огня на Донбассе

08.01 / Опубликованы фото последствий иранского удара по американским базам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика