Экс-прокурор в Северной Осетии признался в убийстве жены

14.02.2020, 8:12, Новости дня
Бывший прокурор из Северной Осетии Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на дачном участке трупа его гражданской супруги Ирины Боженко.
По предварительным данным, между Чельдиевым и Ириной Боженко, которая была объявлена пропавшей без вести около полутора месяцев назад, произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес ей удар по голове. Спрятать тело погибшей бывший прокурор решил в мусоре на территории своего участка, передает Рен ТВ.
Как сообщают местные СМИ, Ирина Боженко ушла из дома в селе Кобань Пригородного района 4 января и с тех пор не выходила на связь.
Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.
В пятницу, 14 февраля, суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
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