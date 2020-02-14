Мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке, задержан

14.02.2020, 8:06, Новости дня

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Мужчина, устроивший стрельбу возле университета Чулалонгкорна в Бангкоке, задержан полицией. Очевидцы рассказали, что сначала он палил в воздух, а потом начал стрелять по прохожим. Всего он сделал до 50 выстрелов, передает РИА Новости. Пострадавших нет.

Известно, что преступник — 44-летний Эккачай Чаруексип – поссорился с близкими и ушел из дома. В СМИ размещена его фотография: он запечатлен в шортах и футболке, к вырезу которой привешены очки. Лицо злоумышленника заретушировано. Позади видны силуэты спецназовцев.

8 февраля в таиландском городе Корат капрал расстрелял 26 человек, более 60 были ранены.



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Мужчина, устроивший стрельбу возле университета в Бангкоке, задержан

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