Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин эффектно исполнил буллит

14.02.2020, 8:06, Новости дня

Российский легионер "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин снова был одним из лучших. В матче с "Миннесотой Уайльд" Артемий забросил шайбу и сделал голевую передачу, а также реализовал послематчевый буллит.

Основное время матча, проходившего на площадке "Миннесоты", завершилось вничью 3:3, а буллиты лучше выполнили гости. Одна из результативных попыток на счету Панарина.

#PlayLikeANewYorkers Artemi Panarin shootout goal was reviewed — good goal pic.twitter.com/HM3ulw6HZ1

— Here's Your Replay ⬇️ (@HeresYourReplay) February 14, 2020

Артемий исполнил буллит необычным образом. Прежде чем отправить шайбу в ворота, он совершил несколько финтов. У судей даже возникли сомнения – не нарушил ли нападающий при этом правила. Но после просмотра видеоповтора выяснилось, что Панарин действовал в рамках хоккейного кодекса. Попытка была засчитана.