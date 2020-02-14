«Вашингтон» одержал волевую победу над «Колорадо»

14.02.2020, 8:06, Новости дня

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Колорадо Эвеланш" – "Вашингтон Кэпиталз". Гости проигрывали 0:2, но в итоге добились победы с результатом 3:2.

"Лавины" уверенно выиграли первый период. В начале второго периода Никлас Бекстрем один гол отыграл. Но счет 2:1 держался довольно долго. До победы в основное время "Колорадо" не хватило восьми минут. Но Том Уилсон в большинстве отыграл один гол и сравнял счет. А за две минуты до конца третьего периода тафгай "Кэпиталз" Ти Джей Оши принес победу столичному коллективу 3:2.

Российская бригада "Вашингтона" – Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативных действий не совершили. Равно, как и нападающий "лавин" Валерий Ничушкин. Одноклубник Ничушкина Владислав Каменев отдал голевую передачу.