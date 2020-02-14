Ученые: Через 20 лет лед в Арктике летом исчезнет

14.02.2020, 8:04, Разное

Ученые из норвежского Norsk Polarinstitutt предполагают, что в летний период лёд в Арктике исчезнет уже к 2035-2040 году. О «драматичном» процессе таяния льда пояснила представитель института по науке Налан Коч.
Выступая с докладом 13 февраля в конференц-зале отеля «Тун» города Киркенеса, она заявила, что быстрее всего таяние происходит в самой северной части Норвегии на полярном архипелаге Шпицберген. Потепление климата уже в настоящий момент приводит к уменьшению численности жителей холодных морей: белых медведей, тюленей и моржей. Разрушение пищевой цепочки отразится на промысле в Баренцевом море, важном не только для Норвегии, но и России.

Днем раньше на конференции вице-премьер Финляндии Нина Васкунлахти назвала те же сроки освобождения от льда акватории Северного морского пути, что приведет к увеличению транспортного потока на севере. В связи с этим в целях экологической безопасности она считает необходимым запретить использование мазута в полярных морях.



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Ученые: Через 20 лет лед в Арктике летом исчезнет

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