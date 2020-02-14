Житель Колымы предстанет перед судом за развращение несовершеннолетней в WhatsApp

14.02.2020, 8:04, Разное

На Колыме неоднократно судимый местный житель обвиняется в развращении несовершеннолетней. Мужчина вел с девочкой переписку в WhatsApp на темы сексуального характера.

Об инциденте, случившимся в январе 2020 года, стало известно из сообщения регионального СК РФ. Как выяснило следствие, подозреваемый не только вел с ребенком разговоры на сексуальные темы, но и демонстрировал ей фото интимного характера. Однако житель не был осведомлен о точном возрасте своей собеседницы.

Житель Колымы обвиняется в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетней и вскоре предстанет перед судом. На данный момент он заключен под стражу, а в случае доказательства вины отправится за решетку на срок до восьми лет.