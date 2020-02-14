Мать петрозаводской школьницы рассказала об инциденте с директором

14.02.2020, 7:58, Новости дня

Олеся Кондратьева, мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала за слишком, по ее мнению, короткую юбку и «толстоватые ноги», рассказала об инциденте, видео которого появилось в Сети.

В комментарии телеканалу «Звезда» она рассказала, что конфликт разгорелся после того, как ее дочь заступилась за свою одноклассницу, поссорившуюся с учителем. Девочек вызвали к директору, которая решила провести воспитательную беседу.

Кроме того, директор звонила матери ученицы. «Она угрожала, что если я не приеду, то приеду потом уже с полицией», – рассказала женщина.

Кондратьева уточнила, что пришла в школу на следующий день. На ее дочь стали жаловаться директор и сразу несколько учителей. «Я все выслушала, и, когда мне дали слово, я сказала, что есть видео, и что я все видела и слышала. Директор заплакала и у нее задрожали руки. Все, что она могла сказать: «Я прошу прощения», – рассказала мать школьницы.

Она уточнила, что не публиковала видео, потому что ее дочь перестали трогать и ей нужно было дать спокойно доучиться.

Ранее в Сети появилось видео разговора директора школы в Петрозаводске с восьмиклассницей, надевшей, по мнению педагога, слишком короткую юбку и выставившую напоказ «толстоватые ноги». В министерстве образования республики сообщили, что в отношении руководителя учебного заведения началась служебная проверка.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Мать петрозаводской школьницы рассказала об инциденте с директором

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / Путин назначил Медведева заместителем главы Совбеза РФ

03.02 / Зеленский и Эрдоган обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину

03.12 / Календарь: 3 декабря — День Неизвестного Солдата

05.12 / Переселенка требует от правительства и СБУ 6 млн грн из-за боевых действий на Донбассе

04.02 / Топ-10 самых конкурентоспособных цифровых экономик мира

11.02 / Эксперты оценили способность РФ импортозаместить дефицитные китайские автокомпоненты

11.02 / Экономика Великобритании показала нулевой рост в IV квартале

21.01 / Недорогой кроссовер Toyota представят 10 февраля

03.01 / Дуда отказался приезжать в Израиль из-за Путина

31.01 / «Сухой» возглавит руководитель «МиГа» Илья Тарасенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика