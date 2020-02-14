Мать петрозаводской школьницы рассказала об инциденте с директором

14.02.2020, 7:58, Новости дня

Олеся Кондратьева, мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала за слишком, по ее мнению, короткую юбку и «толстоватые ноги», рассказала об инциденте, видео которого появилось в Сети.

В комментарии телеканалу «Звезда» она рассказала, что конфликт разгорелся после того, как ее дочь заступилась за свою одноклассницу, поссорившуюся с учителем. Девочек вызвали к директору, которая решила провести воспитательную беседу.

Кроме того, директор звонила матери ученицы. «Она угрожала, что если я не приеду, то приеду потом уже с полицией», – рассказала женщина.

Кондратьева уточнила, что пришла в школу на следующий день. На ее дочь стали жаловаться директор и сразу несколько учителей. «Я все выслушала, и, когда мне дали слово, я сказала, что есть видео, и что я все видела и слышала. Директор заплакала и у нее задрожали руки. Все, что она могла сказать: «Я прошу прощения», – рассказала мать школьницы.

Она уточнила, что не публиковала видео, потому что ее дочь перестали трогать и ей нужно было дать спокойно доучиться.

Ранее в Сети появилось видео разговора директора школы в Петрозаводске с восьмиклассницей, надевшей, по мнению педагога, слишком короткую юбку и выставившую напоказ «толстоватые ноги». В министерстве образования республики сообщили, что в отношении руководителя учебного заведения началась служебная проверка.