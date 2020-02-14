Юлия Захарова в шоке от нового шоу Собчак на Первом канале

14.02.2020, 7:51, Разное

Юлия Захарова дала интервью Тине Канделаки на радио «Комсомольская правда». В конце эфира журналистка поинтересовалась, планирует ли представитель МИД сходить на Первый канал и принять участие в съемках нового шоу Ксении Собчак «Док-Ток». Сначала Захарова не поняла вопроса, а затем намекнула на неприязнь к экс-кандидату в президенты.

«Я хожу только к людям умным, которых уважаю, и, кстати, не скрываю это», – ответила она.

Канделаки также поинтересовалась, смотрела ли Юлия Захарова хоть один выпуск. Оказалось, что попытки включить телевизор у представителя МИД были, но не сложилось.

«Я не могу это смотреть. Это невозможно. Пыталась, но не могу», – призналась Захарова.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 6 Дек 2018 в 5:26 PST

Напомним, с 10 февраля на Первом канале выходит новое шоу Ксении Собчак «Док-Ток». Передача, которая журналистка успела назвать прорывом на телевидении, подверглась критике среди зрителей. Проект не пришелся по душе российской публике, они нашли сходство с уже имеющимися на ТВ программами. Сама Ксения считает, что шоу пока не многие поняли и нужно привыкнуть к его уникальному формату.



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Юлия Захарова в шоке от нового шоу Собчак на Первом канале

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