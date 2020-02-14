В США предупредили о снижении эффективности санкций

14.02.2020, 7:51, Новости дня

Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность уже через пять лет, сообщил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности США Дэвид Хогланд.

«Есть весьма реальный риск, что инструмент, который мы по нарастающей использовали, чтобы воздействовать на поведение наших оппонентов и иногда даже друзей, может быть не таким действенным, как ранее, через пять или 20 лет», – сообщил Хогланд, говоря о рычагах воздействия США на оппонентов в сфере ядерного нераспространения.

По его словам, санкции – наиболее часто применяемый инструмент давления на оппонентов, их действенность связана прежде всего с тем, что более 90% всех транзакций в мире так или иначе задействуют американскую финансовую систему, передает РИА «Новости».

«Все эти инструменты привязаны тесно к мощи и влиянию американского доллара. Это никуда в обозримой перспективе не денется. Но мы используем это для наказания за все: от хакерства до использования оружия массового поражения. И нашим оппонентам это действительно не нравится», – отметил чиновник.

Он указал, что попавшие под санкции страны, в том числе Россия, Китай и Пакистан, стараются выйти из сферы влияния доллара. «Россия попыталась заместить SWIFT и не потерпела неудачу в этом. Это тренды, которых мы должны остерегаться», – отметил Хогланд.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты пытаются столкнуть всех своих партнеров с Россией и Китаем. Он также прокомментировал угрозы введения санкций со стороны США против Роснефти из-за продолжения сотрудничества с Венесуэлой. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В США предупредили о снижении эффективности санкций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Самолет Qatar Airways экстренно сел в Домодедово

19.12 / В Краснодаре бизнесменов лишают 5 гектаров земли с помощью волокиты

13.02 / Послу РФ в Турции поступили угрозы из-за событий в Идлибе

27.01 / Российская делегация пригрозила покинуть ПАСЕ

14.02 / Распространение коронавируса COVID-19: последние новости

07.12 / FAZ — Uber зафиксировал более 3000 случаев сексуального насилия за год — в зоне риска и пассажиры, и водители

27.01 / Дуда предложил Зеленскому совместно почтить память воевавших с большевиками

13.02 / В Украину заходит крупнейший портовый оператор в мире DP World

23.12 / Политолог назвал высокие результаты «Единой России» на выборах одним из главных итогов года

04.02 / Экспериментальная вакцина против ВИЧ оказалась неэффективной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика