В Госдуме оценили идею Зеленского построить «город-сад» для крымчан

14.02.2020, 7:51, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский опоздал с инициативой построить «город-сад» для крымчан, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Депутат выразил сомнение, что в «город-сад» Зеленского поедут люди, поскольку в настоящее время в регионе уже реализуются крупные инфраструктурные проекты, которые «видны даже с космоса», передает РИА «Новости».

«Крымчан этими коврижками не заманишь. Город-сад уже создан в российском Крыму, о чем только приходилось мечтать в бытность нахождения полуострова в составе Украины», – сказал Шеремет.

Он предположил, что Киев завидует процветанию региона, поэтому и заявляет о «различных фантастических проектах».

Также законодатель отметил, что «город-сад» Зеленского станет для крымчан «резервацией».

В свою очередь, сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал идею проекта Зеленского несбыточной.

«Смешно слышать о таких прожектах. На мой взгляд, это очередной виртуальный проект из серии «стены Яценюка» или сонма фейковых госструктур, типа прокуратуры АРК (Автономной республики Крым – ред.) и прочих проектов, направленных на разворовывание бюджета страны», – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что в этом году планируется начать строительство «города-сада» в Херсонской области, где будут жить переселенцы из Крыма.

Отметим, что в октябре газета ВЗГЛЯД писала об украинцах, которые уезжают жить в Крым.