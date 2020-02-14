В Париже предложили защитить людей и насекомых от цифровой рекламы

14.02.2020, 7:47, Новости дня

Большое количество рекламных экранов на улицах и в метро Парижа стало благодатной почвой для предвыборной кампании кандидатов в мэры столицы, пишет Le Figaro. Хотя закон не даёт градоначальнику решать эту проблему, многие не преминули указать, что в случае своего избрания избавят город от дисплеев, которые расходуют лишнюю энергию и негативно влияют на людей и насекомых.



Global Look press

Обилие билбордов на вокзалах и в метро крупных французских городов сделало запрет цифровой рекламы одной из повесток на выборах мэра, сообщат Le Figaro. Если некоторые кандидаты решили не высказываться на эту тему, другие решительно раскритиковали «ненужное загрязнение».

Французская газета рассказывает, что 5 февраля депутат от Дё-Севр и бывший министр окружающей среды Дельфин Бато внесла на рассмотрение Национального собрания законопроект, который запрещает рекламные экраны в общественных местах. По её словам, это «заблуждение» ведёт к потреблению лишней электроэнергии, а также наносит вред здоровью населения. «Цифровое табло в 2 квадратных метра потребляет 7 тысяч кВт/год, что эквивалентно годовому потреблению семьи с ребёнком», — указывает депутат, причём рекламному видеоэкрану необходимо в 15 раз больше энергии, чем подсвеченному бумажному щиту.

Кроме использования лишней электроэнергии цифровая и подсвеченная реклама создаёт серьёзное световое загрязнение. Из-за нарушения биологических часов в первую очередь страдают насекомые, а у людей чрезмерное использование искусственного света вызывает нарушение циркадных ритмов. Особенно сильно длительное воздействие экранов вредит детям: согласно многочисленным исследованиям, в результате нарушается их интеллектуальное развитие. Всемирная организация здравоохранения в своём отчёте, опубликованном в апреле 2019 года, предупредила о губительных последствиях, к которым приводит использование любых типов экранов детьми до 6 лет, и рекомендовала его запретить.

Издание отмечает, что только в парижском метро установлено 704 цифровых дисплея, ещё 686 на больших вокзалах, не считая тысячи, выставленной в витринах магазинов. В Лионе за последние два года постепенно появилось около 100 рекламных экранов в метрополитене, в Ренне — 30 двойных билбордов на улицах города, а ещё 40 предлагается разместить на подземных станциях. С приближением муниципальных выборов многие кандидаты высказались за отказ от такой рекламы, главным образом в Париже. Действующий на данный момент закон разрешает установку цифровых рекламных щитов «внутри зданий аэропортов, железнодорожных вокзалов и больших спортивных центров». Другими словами, объясняет Le Figaro, у мэра нет права просто-напросто запретить использование экранов в этих местах, а их появление в витринах магазинов ничем не регламентировано.

Тем не менее, хотя мэр пока не в силах запретить цифровую рекламу во всех общественных местах, некоторые кандидаты решили использовать эту тему в своей кампании. В штабе Анн Идальго, которая занимает кресло градоначальника столицы, подчёркивают, что у неё нет возможности действовать, однако она «от себя лично поддерживает» предложение Дельфин Бато и в случае переизбрания не станет вешать эти щиты в общественных местах. Седрик Виллани, отколовшийся от партии «Вперёд, Республика!», заявил в своей программе, что на посту мэра запретит экраны «не только в общественных местах… но и на вокзалах, станциях метро и в витринах магазинов, если проголосуют за открывающий эту возможность закон». Ему вторят Дэвид Бельяр из партии «Европа Экология Зелёные» и Даниэль Симоне из «Непокорённой Франции». «Мы откажемся от массового внедрения рекламных экранов и положим конец щитам на улицах», — написал в Twitter кандидат от экологов.

Ça n’est pas notre vision de la ville du 21ème siècle. Les écrans nous envahissent et la généralisation de la pub nous encourage à surconsommer.

Pour une ville écologique et apaisée, nous refuserons la généralisation des écrans pub et mettrons fin aux panneaux dans les rues. https://t.co/bOt1oB8QUb

— David Belliard (@David_Belliard) February 1, 2020

Как напоминает Le Figaro, с 2011 года в Париже действовал местный рекламный регламент, который официально запретил рекламные дисплеи на улицах столицы, но не в витринах частных магазинов. Однако в ноябре 2017 года Совет Парижа провёл пересмотр этого регламента, чтобы иметь возможность использовать «новые технологии, в том числе цифровые экраны». В то время Жан-Луи Миссика, помощник мэра по вопросам урбанизации, намеревался установить в городе 15% цифровых дисплеев «с выходом в интернет, дистанционным контролем и с определением географического положения», что в результате должно было уменьшить «настолько же бумажные распечатки». Новые обсуждения изменений в регламенте должны начаться после муниципальных выборов.