Задержан давший разрешение на строительство на Байкале чиновник

14.02.2020, 7:44, Новости дня

Глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов задержан после незаконной выдачи разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщили в региональном СК.

Следственный комитет распространил видеозапись задержания Шамсудинова, который подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286).

«Шамсудиновым незаконно выдано разрешение на строительство в границах центральной экологической зоны байкальской природной территории», – передает РИА «Новости» слова сотрудник СК во время задержания.

В январе Генпрокуратура предложила запретить иностранцам использовать территории национальных парков для ведения бизнеса и снести китайские турбазы на Байкале.



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Задержан давший разрешение на строительство на Байкале чиновник

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