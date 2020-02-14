Панарин, Бучневич и Георгиев победили вместе с «Рейнджерс»

14.02.2020, 7:34, Новости дня

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Три российских хоккеиста, играющие в составе клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс", помогли своей команде выиграть гостевой матч против "Миннесоты Уайлд". Артемий Панарин и Павел Бучневич забили по голу, а Александр Георгиев был лучше своего визави в серии буллитов.

В дебюте встречи соперники обменялись тремя "колющими" ударами: на два гола хозяев от Донато и Брудина точным броском ответил Панарин. В конце второго периода Гринуэй сделал счет 3:1 в пользу "хищников", но в третьем у гостей отличились Бучневич и Зибанежад с передачи Панарина.

Счет в основное время стал 3:3, дополнительное время, когда команды играли в режиме "три на три", результата не изменил и судьи назначили серию буллитов. Вратарь Георгиев отразил 23 броска из 26 во время игры и помог "рейнджерам" победить по итогам обмена послематчевыми штрафными бросками, отразив два буллита. А вот панарин и Зибанежад свои броски реализовали.



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Панарин, Бучневич и Георгиев победили вместе с «Рейнджерс»

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