«‎Это Несси?». На берег Шотландии выбросило непонятный скелет

14.02.2020, 7:31, Разное

Два дня назад местная шотландская новостная компания Furbar News выложила в сеть фотографию непонятного скелета, обнаруженного на берегу где-то у Абердина. Скелет с кусками разлагающейся плоти был вымыт на пляж волнами во время недавнего сильного шторма.

На берег Англии, Шотландии и Уэльса регулярно выбрасывает останки китов и дельфинов, но этот скелет быстро загадал всем загадку, так как никто из местных жителей так и не смог определить что это такое (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Самое быстрое предположение о том, что это просто кит, а точнее хвостовая часть кита, натолкнулось на слова о том, что у кита хвостовые позвонки куда длиннее в верхней части, а у скелета на фото они совсем невысокие.

Скелет кита

Путаницы добавила и невозможность определить реальные размеры останков, рядом с ними стоит лишь мальчик непонятного возраста и неизвестно какого он роста. Но если принять за условие, что ребенку около 10 лет и он ростом около 130 см, то останки очень крупные.

Фото странного хвоста (или шеи?) быстро разлетелось по местным соцсетям и люди начали наперебой предлагать, что это за существо. Самая популярная версия конечно же предполагала, что это останки Несси, ее родственника или иного динозавра.

"Это точно Несси! Она пыталась убежать к большой воде, но оказалась в ловушке", — пишет Брайан Ингрэм. Его поддерживает Эмма-Луиза Болланд "Конечно Несси! Она просто не смогла приспособиться к соленой воде".

К сожалению, в новостях была выложена всего одна фотография этого скелета и совершенно неизвестно, осматривал ли его кто-то из биологов и какие выводы он сделал.

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