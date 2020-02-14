В Аргентине треугольный НЛО выплеснул воду из бассейна

14.02.2020, 7:31, Разное

В конце января большой треугольный НЛО был замечен над спортивно-общественным клубом с бассейнами Mechita Swim Club в городе Мечита, Аргентина. В частности его наблюдали жители окрестных домов.

В Аргентине, к слову, сейчас лето, а не зима и потому стоит очень жаркая погода, днем может доходить до свыше +30 градусов по Цельсию.

Именно поэтому после наблюдения данного НЛО был замечен еще один странный эффект — в ту же ночь некая сила выплеснула из большого бассейна воду и расплескала ее по бетону рядом. И в течении всего последующего дня эта вода никуда не испарилась, несмотря на жару, как произошло бы в обычном случае (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Увы, что и как расплескало воду, никто не видел, в эти часы клуб был закрыт на ночь. Выплеснутую из бассейна воду заметил наутро один из работников клуба.

Он не стал ничего убирать, рассчитывая на то, что вода вскоре сама высохнет под знойным солнцем, но этого почему-то так и не произошло. Поэтому работник связал странные свойства воды с наблюдаемым накануне НЛО.

"Это произошло около 10:30 в минувшую пятницу 22 января, я вместе с подругой был в этот моменту себя дома и мы ели пиццу, когда я вдруг заметил вверху в небе черный треугольник, который был темнее вечернего неба и на концах которого горели красные огоньки. Он совершенно бесшумно двигался слева направо на высоте около 50 метров над деревьями", — утверждает один из местных жителей, дом которого расположен рядом со спортивным клубом.

Так выглядел по описаниям треугольный НЛО. Тематическое фото

Еще один очевидец по имени Диего Саркос, пояснил в интервью газете "La Trocha", что в ночь на 22 января он заметил летящий в небе треугольник 10-15 метров в диаметре. Этот треугольник пролетел над бассейнами клуба и не издавал никакого шума.

По словам Саркоса, он тут же позвал всех своих родных, но когда они вышли из помещения, объект уже полетел в сторону Хунина и они почти ничего не увидели. Город Хунин находится в 90 км от Мечиты и оба они располагаются в провинции Буэнос-Айрес.

С Диего Сантосом и несколькими другими очевидцами быстро связался уфолог Луис Баргос из аргентинского общества изучения НЛО "Argentine Foundation for Ovnilogy".

"По описаниям Диего объект был совершенно бесшумным, но когда из дома вышла его семья, а объект к тому времени уже улетел на расстояние 600-700 метров, объект уже издавал интенсивный шум, причем звучал он как будто работают лопасти вертолета. Это единственное странное различие", — утверждает Баргос.

А теперь вернемся к клубу Mechita Swim Club и выплеснутой воде. Когда работник клуба связал воду с НЛО, он позвал того же Баргоса и дал ему осмотреть место и сделать фотографии выплеснутой воды, которая к тому времени все еще не испарилась.

Баргос связал странный эффект с тем, что большинство аргентинских НЛО по каким-то причинам видели над открытой водой (озерами и реками) или над бассейнами. Таких случаев приходится около 70%. Вероятно вода нужна НЛО для каких-то целей.

А когда эти НЛО воздействуют на воду, они вероятно изменяют ее химические или физические свойства. Чтобы понять, так ли это, Баргосу надо бы взять образцы выплеснутой воды и изучить их в лаборатории.

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