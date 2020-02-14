В Таиланде опять гремит стрельба, на этот раз под прицелом — жители Бангкока

14.02.2020, 7:30, Новости дня

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В Бангкоке возле университета Чулалонгкорн вооруженный мужчина устроил стрельбу. Очевидцы рассказали, что сначала он трижды выстрелил в воздух, а затем навел оружие на пешеходов. Всего он произвел около 50 выстрелов, передает ТАСС.

Пострадавших нет. В полиции отметили, что инцидент не следует называть "массовой стрельбой". Стражи порядка оцепили район, где скрывается преступник – 44-летний Эккачай Чаруексилп – и уговаривают его сдаться.

Известно, что стрелок поссорился со своей семьей. Затем он взял пистолет и покинул дом.

Ранее трагический инцидент со стрельбой произошел в городе Корат в 200 километрах от Бангкока. 8 февраля 32-летний капрал в военном лагере застрелил своего командира и двух человек. Затем он направился к торговому центру Кората и открыл огонь по мирным жителям. В результате погибли 26 человек, более 60 пострадали.

Убийца транслировал стрельбу через Facebook. На его ликвидацию ушло 18 часов. Одна из возможных причин стрельбы – бытовой конфликт.



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В Таиланде опять гремит стрельба, на этот раз под прицелом — жители Бангкока

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