США пригрозили Мексике введением санкций в случае покупки российских вертолетов

14.02.2020, 7:30, Новости дня

Вашингтон не исключает введения санкций против Мексики в случае приобретения ею российских военных вертолетов, сообщил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Юго Родригес на слушаниях в одном из подкомитетов Палаты представителей Конгресса США.

В ходе слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США конгрессмен-демократ Дин Филлипс поинтересовался у представителя Госдепартамента, могут ли в отношении Мексики быть введены санкции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), передает ТАСС.

«На основании предварительной оценки кажется, что такая покупка может послужить причиной для потенциальных санкций в рамках CAATSA. Сегодня у нас нет дополнительных подробностей, но я готов предоставить вам более полный отчет на этот счет, когда он у нас будет», – ответил Родригес.

Филлипс попросил уточнить, разъяснил ли Вашингтон Мехико свою позицию по данному вопросу. «Мне представляется, что разъяснили на посольском уровне. Мне нужно проверить, чтобы подтвердить это», – сказал на это заместитель помощника госсекретаря.

На прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку военных вертолетов. Он при этом добавил, что в Мексике уже есть порядка 50 вертолетов Ми-8 и Ми-17.

Напомним, в апреле прошлого года предупредили о возможности введения санкций за покупку российских вооружений.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

США пригрозили Мексике введением санкций в случае покупки российских вертолетов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / Автоновости: ГИБДД: российские такси становятся смертельно опасными

16.01 / Турция сняла запрет на Wikipedia

08.02 / Посольство РФ объяснило суть обращения Лаврова к Серейде

24.01 / Украинский премьер рассказал о сотрудничестве украинской железной дороги с Deutsche Bahn

10.01 / Через Украину проехал первый контейнерный поезд из Китая в ЕС

04.12 / Директор Пельша опроверг слухи об операции

10.02 / Tesla возобновила работу завода в Китае вопреки опасениям по поводу коронавируса

18.12 / Автоновости: Европейцы покупают все больше автомобилей

16.12 / Егор Жуков обжаловал приговор. Его защита требует прекратить уголовное дело

01.02 / Далай-лама посоветовал мантру от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика