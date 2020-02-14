Детей, оставленных отцом в Шереметьеве, передали родной матери

14.02.2020, 7:30, Новости дня

Двух мальчиков, которых отец оставил в аэропорту Шереметьево, передали родной матери.

В конце января текущего года мужчина прилетел с детьми из Хабаровска в Москву, где и бросил сыновей. В одном из рюкзаков правоохранители нашли документы и записку, в которой отец объяснил, что не может содержать детей. Как стало известно, мужчина улетел в Ростов-на-Дону.

Мальчиков пришлось перевозить в Комсомольск-на-Амуре. Там их передали бабушке по материнской линии и оформили временную опеку, сообщает телеканал "Россия 24".

Накануне отца задержали в Хабаровске. Теперь он проходит подозреваемым сразу по нескольким статьям. По данным следствия, он не только бросил детей в незнакомом месте, но и избивал их и свою жену, а также украл деньги у своей знакомой.