Пенсионный фонд через суд отобрал деньги у матери ребёнка-инвалида

14.02.2020, 7:29, Новости дня

Женщине придется вернуть все выплаты за год.

Суд в Тверской области вынес решение в пользу Управления Пенсионным фондом России (ПФР) по иску к матери ребёнка-инвалида I группы. Об этом сообщает TVTver.ru.

Женщина обратилась в ПФР для назначения ей пособия по уходу за ребёнком с ограниченными возможностями здоровья. Во время заполнения заявки она указала, что официально не работает, не является предпринимателем, а также не стоит на учёте в службе занятости. Было принято решение назначить ей ежемесячные выплаты в размере 5500 рублей.

Спустя почти год, во время проверки, выяснилось, что гражданкаофициально работала сиделкой. Таким образом в ПФР сделали вывод о том, что гражданкапредоставила неверные данные. При этом мать ребёнка-инвалида настаивает на том, что понятия не имела о своём трудоустройстве и считала себя давно уволенной из организации.

Однако на суд эти доводы не произвели впечатления, исковые требования ПФР удовлетворены в полном объёме.

Женщине предстоит забрать у ребёнка-инвалида и выплатить государству 59,5 тысячи рублей, полученные за 11 месяцев.