«До этого как-то не было повода»: Исинбаева впервые прочитала Конституцию в 2020 году

14.02.2020, 7:29, Новости дня

По ее словам, теперь она понимает, что это «очень важная книга».

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева призналась, что прочитала Конституцию только после включения в рабочую группу по внесению правок в закон.

Исинбаева рассказала об этом на встрече рабочей группы с Владимиром Путиным. На этих словах в зале раздался смех.

«Прежде всего спасибо за включение меня в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны, это важно, потому что до этого как-то не было повода и необходимости», — сказала Исинбаева.

По ее словам, теперь она понимает, что это «очень важная книга и читать ее нужно всем». «Узнала очень много интересного», — добавила олимпийская чемпионка.

Заявление Исинбаевой не осталось незамеченным для соцсетей. Хотя некоторые отметили, что спортсменка не занималась политикой и поэтому не обязана читать Конституцию, многие настояли, что как минимум для внесения поправок это необходимо.



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«До этого как-то не было повода»: Исинбаева впервые прочитала Конституцию в 2020 году

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