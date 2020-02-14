При столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек

14.02.2020, 7:26, Новости дня

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры на трассе в Тамбовской области погибли пять человек, сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Алексей Жданов.

«На 499-м км трассы Р-22 Москва – Волгоград произошло лобовое столкновение грузовой «Газели» и фуры китайского производства. Пять трупов. Все погибшие были в «Газели». По предварительным данным, детей [среди погибших] нет», – приводит слова начальника пресс-службы регионального управления МВД ТАСС.

Напомним, накануне в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Пустошкинском районе Псковской области погибли восемь человек.

Кроме того, в минувшее воскресенье в результате столкновения автобуса и большегрузного автомобиля под Кемерово погибли два человека, еще 29 пострадали. Днем ранее в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом погибли четыре человека.



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При столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек

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