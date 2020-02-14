Захарова назвала любимое место отдыха

14.02.2020, 7:26, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о месте, где любит отдыхать.

Отвечая в эфире радио «Комсомольская правда» на просьбу назвать три места, где она отдыхает, Захарова сказала, что такое любимое место у нее одно – это Подмосковье.

«Очень люблю Подмосковье, все, что связано с бабушкиной дачей на тот момент было, потом с родительской дачей, своей у меня нету, но я езжу туда. Просто очень люблю, и очень нравится», – сказала она.

«И, конечно, Москву, дом… Я последние годы просто начала на эмоциональном и физическом уровне, начала понимать, что такое точка силы», – добавила Захарова.

По ее словам, дом – это место, которое позволяет ей перезагрузиться.

Ранее Захарова рассказала, как изменилась работа современного дипломата и какими навыками он должен обладать.  



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Захарова назвала любимое место отдыха

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