Алена Водонаева не станет извинится за свои слова про получателей маткапитала

14.02.2020, 7:21, Разное

Известная телеведущая Алёна Водонаева не станет извиняться за свои негативные высказывания в адрес получателей маткапитала. Она не намерена этого делать даже после того, как на неё написали заявление в полицию.

Алёна Водонаева считает, что повышение маткапитала даже за первого ребёнка приведёт к активному росту рождаемости в семьях с неблагоприятными условиями для роста и развития детей. Такие слова не остались без внимания общественности. Поклонники согласны со своим кумиром, но есть и те, кто посчитал такие слова оскорбительными. Один из жителей Йошкар-Олы даже написал на телеведущую заявление в полицию, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».

При этом сама Алёна Водонаева считает всю ситуацию с её походом к правоохранительным органам крайне комичной, так как ей придётся сидеть вместе с полицейскими и просматривать свою страницу Instagram.

В завершении своего обращения Алёна Водонаева отметила, что часто причиной недопонимания её позиции становятся недобросовестные журналисты, которые в погоне за сенсацией и скандалами видоизменяют посыл её сообщений и высказываний. Из-за этого происходит множество напряжённых моментов между телеведущей и общественностью.