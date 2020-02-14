Врач предупредил об опасности ранней весны

14.02.2020, 7:12, Новости дня

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может представлять опасность приход ранней весны.

По словам Конева, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста, сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что в периоды скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах.

«Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», – сказал Конев.

Врач подчеркнул, что организм можно подготовить к резким изменениям погоды.

«Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения», – сказал Конев.

Напомним, в четверг москвичам пообещали «фантастическую» погоду.



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Врач предупредил об опасности ранней весны

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