Врач предупредил об опасности ранней весны

14.02.2020, 7:12, Новости дня
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может представлять опасность приход ранней весны.
По словам Конева, наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста, сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что в периоды скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах.
«Известно, что большинство инфарктов происходит в период либо аномально плюсовых погодных показателей, либо при резких скачках атмосферного давления», – сказал Конев.
Врач подчеркнул, что организм можно подготовить к резким изменениям погоды.
«Если обещают аномальные погодные условия, необходимо уменьшить количество физических нагрузок, принять прописанные врачом таблетки. Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения», – сказал Конев.
Напомним, в четверг москвичам пообещали «фантастическую» погоду.
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