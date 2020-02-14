Новый температурный рекорд зафиксировали на острове Сеймур в Антарктике

14.02.2020, 7:06, Новости дня

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В Антарктике — плюс 20 градусов. Такой температурный рекорд зарегистрировали на острове Сеймур. Данные приводит британское издание The Guardian со ссылкой на специалистов бразильской метеостанции на Южном полюсе.

По их версии, 9 февраля впервые за всю историю наблюдений температура в Антарктике поднялась почти до 21 градуса тепла, сообщает телеканал "Россия 24".

Однако заявления бразильцев уже подвергли сомнению их коллеги из Аргентины. По их данным в этот день температура не превышала 15,5 градуса.

Ученые назвали эту ситуацию невероятной и ненормальной.

Ранее Европейское космическое агентство зафиксировало 8 и 9 февраля значительный рост ряда разломов в Антарктике. От ледника откололся массив площадью около 310 квадратных километров — это примерно равно площади острова Мальта.



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Новый температурный рекорд зафиксировали на острове Сеймур в Антарктике

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