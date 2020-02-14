Андрей Василевский стал звездой матча «Тампы» с «Эдмонтоном»

14.02.2020, 7:06, Новости дня

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Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский в матче регулярного чемпионата против "Эдмонтона Ойлерз" отразил 29 бросков, помог своей команде выиграть (3:1) и был признан второй звездой встречи.

Наш вратарь американских "молний" продлил свою беспроигрышную серию в основное время до 20 игр, обновив рекорд "Тампы" для голкиперов. Прежнее достижение принадлежало другому нашему соотечественнику Николаю Хабибулину: 16 побед в сезоне-2002-2003.



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Андрей Василевский стал звездой матча «Тампы» с «Эдмонтоном»

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