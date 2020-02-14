В Москве может пройти Всемирный конгресс торговых палат

14.02.2020, 7:06, Новости дня

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Москва претендует на проведение Всемирного конгресса торговых палат. Заявку российской столицы в Париже представит Делегация Торгово-промышленной палаты РФ и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Конгресс проходит раз в два года поочередно на каждом континенте. Помимо Москвы, на проведение конгресса в 2023 году претендуют швейцарская Женева и норвежский Ставангер. Их палаты сегодня тоже выступят с презентацией.

Победитель определится путем голосования в середине марта. В случае успеха РФ проведет это мероприятие впервые, сообщает телеканал "Россия 24".



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В Москве может пройти Всемирный конгресс торговых палат

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