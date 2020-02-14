ДТП в Тамбовской области: пять человек погибли

14.02.2020, 7:06, Новости дня

Утром в пятницу, 14 февраля на трассе в Тамбовской области произошло столкновение "ГАЗели" и фуры. В результате инцидента пять человек погибли. Такие данные СМИ сообщил начальник пресс-службы УМВД региона Алексей Жданов.

Как уточняется, лобовое столкновение грузовой "ГАЗели" и фуры китайского производства произошло на 499 километре трассы Р22 Москва – Волгоград. В результате аварии пять человек погибли. Все они были в "ГАЗели". По предварительным данным, детей среди погибших нет.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.