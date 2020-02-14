Формула-1. Публике представлен новый болид команды Red Bull

14.02.2020, 7:06, Новости дня

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В графике представлений новых машин, которые будут участвовать в чемпионате мира по автогонкам "Формулы-1", особый интерес представляют болиды большой тройки. И вот вслед за командами Mercedes и Ferrari свой новый автомобиль представила "конюшня" Red Bull.

Напомним, что концерн Red Bull владеет двумя формулическими командами: главной, одноименной с названием головной фирмы, и второй, носящей имя Toro Rosso. И вот Red Bull представил свою машину нового образца. Болид получил название RB16. В сезоне-2020 за австрийскую "конюшню" продолжат выступать Макс Ферстаппен и Алекс Албон.

Liveries are made to last 😉
The RB16 is here to #ChargeOn 🤘

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) February 12, 2020



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Формула-1. Публике представлен новый болид команды Red Bull

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