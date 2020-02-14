Участники «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

14.02.2020, 7:05, Новости дня

Участники шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев, Сергей Ершов и Максим Ярица рассказали в эфире программы «Вечерний Ургант» о драках, в коллективе.

Одна из потасовок, по их словам, произошла в 2000 году, когда Ярица и Исаев репетировали миниатюру про группу «Чайф», передает РИА «Новости».

«Один из них кричал в зал: «Ну что, друзья мои, как вы там?». А второй ему говорил: «Слышь, какие они тебе друзья? Мы твои друзья, понял? Козел». Режиссер попросил еще раз прогнать этот момент. Исаев повторил и начал смаковать слово «козел». Максим попросил: «Серый, не говори больше козел». Тот ответил: «Хорошо, не буду. Козел», – рассказал Ершов. После этого Ярица ударил Исаева.

Еще одна потасовка произошла на свадьбе, где Исаев подрался с Андреем Рожковым. Тогда артисты начали выяснять, кто из них лучше годится на роль свидетеля. Спор перерос в драку, а когда это увидела мать жениха, ей сказали, что это просто репетиция конкурса.

Ранее бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занимается после ухода из коллектива.



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Участники «Уральских пельменей» рассказали о драках в коллективе

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