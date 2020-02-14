Названы главные ошибки при лечении кашля на разных стадиях

14.02.2020, 7:04, Разное

Прежде чем начинать лечить кашель, необходимо определить его степень, иначе вместо пользы организму можно нанести вред и усугубить заболевание. Медики назвали главные ошибки при борьбе с данной проблемой.
На первых порах кашель — сухой, именно с него зачастую начинается заболевание. Из-за поселившегося в организме вируса человек кашляет, так как раздражаются стенки трахеи и горла, но в это время нет ещё ни мокроты, ни слизи. Серьёзной ошибкой в данном случае будет принимать отхаркивающие препараты, поскольку они могут сильно повредить сухие бронхи. Правильное решение – для смягчения горла пить обволакивающие слизистую лекарственные средства.

Когда кашель переходит в следующую стадию и становится влажным, нужно выводить из лёгких мокроту. В этом случае врач назначает отхаркивающие средства. Ошибкой будет принимать медпрепараты, останавливающие кашель, ведь мокрота так и останется в организме.

Третья стадия – глубокий кашель. Стоит понимать, течение таких заболеваний, как бронхит и пневмония, может не сопровождаться повышенной температурой тела. Для того чтобы не допустить воспаления легких, при сильном кашле поход к врачу необходим, самолечение в данном случае неприемлемо. В острый период болезни нельзя делать прогревания и растирания. Любая физиотерапия допустима лишь после того, как заболевание отступило.



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Названы главные ошибки при лечении кашля на разных стадиях

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