14.02.2020, 6:52, Новости дня

Пути бывших сотрудников Администрации Трампа

Хоуп Хикс, которая была одним из наиболее давних и доверенных советников президента Дональда Трампа, возвращается в Белый дом в тот момент, когда предвыборная кампания по переизбранию Трампа набирает обороты.

Хикс будет назначена советником президента.

Хикс не будет входить в состав пресс-службы Белого дома, по словам представителяадминистрации.

Она не первая ветеран первоначальной команды Трампа, которую президент привлекает к работе.

Другой бывший подчиненный Трампа, бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли, назвал бесперспективными попытки президента наладить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Келли, он никогда не верил, что Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Келли уже не впервые выступает с критическими заявлениями в адрес бывшего босса, а Трамп резко реагирует на них в «Твиттере».

Дело Роджера Стоуна: продолжение

В четверг генеральный прокурор Уильям Барр выступил с публичной критикой в адрес президента Трампа. В интервью телеканалу ABC он заявил, что твиты президента о прокурорах, работающих в Министерстве юстиции, и о делах, которые ими ведутся, «делают невозможным выполнение моей работы».

При этом Барр подчеркнул, что он не получал распоряжений от Трампа по поводу пересмотра рекомендаций по вынесению более мягкого приговора бывшему соратнику Трампа Роджеру Стоуну.

Мемуары Реддуэя: как исследователь России рассказывает о сотрудничестве с диссидентами

Питер Рэддуэй – человек легендарный: исследователь России, один из основателей «Фонда имени Александра Герцена», публиковавшего материалы советских диссидентов, бывший директор Института Кеннана при Вильсоновском центре в Вашингтоне, сделавший немало для придания гласности преступлений советской судебной психиатрии.

В этом году 80-летний ученый и правозащитник издал обширный мемуарный труд «Диссиденты», в котором он рассказывает о своем сотрудничестве с активистами сопротивления советскому режиму с 60-х до 90-х годов прошлого века.

«Было бы преувеличением назвать нынешнюю Россию «страной КГБ», но очевидно, что это страна, в которой выходцы из КГБ очень влиятельны, и ФСБ тоже очень влиятельна. Это меня совсем не удивляет, к сожалению, – демократия и капитализм никогда не имели возможности пустить глубокие корни в России, и это дало возможность чекистам, а в последние годы и военным стать в стране большой силой».

О новой книге Питера Реддуэя рассказывает ДанилаГальперович.

Проекты «Голоса Америки»

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