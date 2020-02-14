ВС Турции заблокировали стратегическую трассу в Сирии

14.02.2020, 6:51, Новости дня

Вооруженные силы Турции заблокировали проезд по стратегической трассе М-5 из Дамаска в Алеппо, вынуждая жителей Сирии за несколько километров объезжать наблюдательные посты в провинции Идлиб по полям.

После Хан-Шейхуна поток машин вынужден сворачивать с трассы М-5 влево и делать крюк в несколько километров по полю для обхода постов ВС Турции, которые блокируют участок дороги длиной около километра, объясняя это целями безопасности. Турки пропускают только машины российской военной полиции, передает РИА «Новости».

Турецкие посты стоят здесь больше года, когда по этой территории проходила граница идлибской зоны деэскалации. Сейчас фронт сместился далеко на север, и турецкие военные оказались в глубоком тылу. Несмотря на то, что они находятся там без разрешения официального Дамаска, сирийская армия проявляет сдержанность и не идет на обострение.

Напомним, в среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском.

На следующий день после этого стало известно, что Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. Тогда же Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».

Газета ВЗГЛЯД писала, что военные победы Асада вызвали у Эрдогана истерику.



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ВС Турции заблокировали стратегическую трассу в Сирии

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