В посольстве Италии в Москве прошел оперный концерт в рамках нового культурного сезона

14.02.2020, 6:30, Новости дня

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Посольство Италии на один вечер стало оперой. В городской усадьбе Берга прошел концерт.

Артисты исполнили несколько арий из опер Джоаккино Россини, сообщает телеканал "Россия 24". В стенах посольства прозвучали "Золушка", "Шёлковая лестница", "Путешествие в Реймс", "Брачный вексель" и "Севильский цирюльник".

Концерт стал вторым мероприятием в рамках нового культурного сезона. На прошлой неделе старт ему дал итальянский квартет "Феликс", выступив перед москвичами.



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В посольстве Италии в Москве прошел оперный концерт в рамках нового культурного сезона

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