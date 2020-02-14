Составлен список напоминающих магию природных явлений

14.02.2020, 6:30, Разное

Составлен список природных явлений, которые по своему виду напоминают магию. Одним из таких являются круги фей в Намибии, безжизненное озеро Натрон, как и мурмурация скворцов.

Пустыня Намибии может удивить туристов появлением необычных кругов, диаметром до 15 м. Ученые не могут дать точное обоснование причинам их появления. Часть специалистов считает их результатом действий термитов, другие указывают на борющиеся за доступ к воде растения. Местные жители говорят о подземном драконе.

В Танзании можно найти озеро Натрон. Водоём лишен жизни из-за большого количества солей и щелочной среды. При этом малые фламинго прилетают туда специально для высиживания своих яиц. Благодаря тёплой воде и пугающему хищников запаху озеро может считаться отличным природным инкубатором.

Мурмурация скворцов подразумевает под собой взаимодействие стаи птиц, как единого организма. Не понимая сути происходящего, можно подумать о появлении в воздухе гигантского существа.